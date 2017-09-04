На Украине заявили, что убийство Вороненкова "фактически раскрыто"

КИЕВ, 4 сен — РИА Новости. Заместитель генерального прокурора Украины Евгений Енин заявил, что убийство экс-депутата Госдумы РФ Дениса Вороненкова "фактически раскрыто", следствию уже известны его ключевые моменты.

"Оно фактически раскрыто и, как только это позволят интересы следствия, результаты будут открыты общественности. Могу лишь сказать, что по этому убийству почти поставлена жирная точка. Ключевые моменты уже известны следствию", — сказал Енин в интервью украинскому изданию Insider , опубликованному в понедельник.

Вороненков был убит 23 марта в центре Киева. Его охранник, сотрудник одной из украинских спецслужб, ранил убийцу, который позднее скончался в больнице. В июне прокуратура сообщила о задержании в Днепропетровской области Тарасенко, который по версии следствия является соучастником преступления. Из России на Украину Вороненков вместе с женой, также бывшим депутатом Госдумы Марией Максаковой, уехал в прошлом году и вскоре получил там гражданство.

Сам он объяснял это политическими причинами, однако в Следственном комитете видели в отъезде Вороненкова попытку скрыться от следствия: бывший депутат заочно арестован по делу о рейдерском захвате здания в Москве.

СК России ранее возбудил уголовное дело в отношении бойцов батальона "Азов" по признакам преступлений, предусмотренных статьями "похищение человека", "истязание", "применение запрещенных средств и методов ведения войны".