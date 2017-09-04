На Украине заявили, что убийство Вороненкова "фактически раскрыто"

КИЕВ, 4 сен — РИА Новости. Заместитель генерального прокурора Украины Евгений Енин заявил, что убийство экс-депутата Госдумы РФ Дениса Вороненкова "фактически раскрыто", следствию уже известны его ключевые моменты.Insider, опубликованному в понедельник.
Вороненков был убит 23 марта в центре Киева. Его охранник, сотрудник одной из украинских спецслужб, ранил убийцу, который позднее скончался в больнице. В июне прокуратура сообщила о задержании в Днепропетровской области Тарасенко, который по версии следствия является соучастником преступления. Из России на Украину Вороненков вместе с женой, также бывшим депутатом Госдумы Марией Максаковой, уехал в прошлом году и вскоре получил там гражданство.
Сам он объяснял это политическими причинами, однако в Следственном комитете видели в отъезде Вороненкова попытку скрыться от следствия: бывший депутат заочно арестован по делу о рейдерском захвате здания в Москве.
СК России ранее возбудил уголовное дело в отношении бойцов батальона "Азов" по признакам преступлений, предусмотренных статьями "похищение человека", "истязание", "применение запрещенных средств и методов ведения войны".