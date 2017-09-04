В Запорожье памятник красноармейцам "поправили" в рамках декоммунизации

КИЕВ, 4 сен — РИА Новости. Надписи на памятнике красноармейцам в городе Васильевка Запорожской области Украины закрыли табличками в рамках закона о декоммунизации, сообщило местное интернет-издание gazeta.zp.ua.

"В Васильевке оригинально, а главное — дешево декоммунизировали памятник красноармейцам. Так, надписи, которые подпадают под закон о декоммунизации, просто закрыли патриотичными сегодня табличками", — говорится в сообщении. Издание также опубликовало фотографии с места инцидента.

С мая 2015 года на Украине действует закон "об осуждении коммунистического и нацистского режимов", запрещающий пропаганду советской символики. Он предполагает, в частности, переименование городов и улиц, названных в честь советских государственных деятелей.

Институт нацпамяти публиковал список, в который вошли 520 исторических личностей, чья деятельность подпадает под действие закона "о декоммунизации", и поэтому их имена должны исчезнуть из географических названий. Документ вызвал большой резонанс в обществе, так как в нем не были четко прописаны границы его применения.