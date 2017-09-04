Депутат Госдумы призвал главу СБУ обратиться к отражению в зеркале

СИМФЕРОПОЛЬ, 4 сен – РИА Новости, Виктор Лященко. Главе Службы безопасности Украины Василию Грицаку стоит адресовать свои обвинения не в адрес России, а своему отражению в зеркале, заявил депутат Госдумы от Крыма Руслан Бальбек.
Ранее глава СБУ в обращении к главе ФСБ РФ Александру Бортникову обвинил российские спецслужбы в подготовке терактов на территории Украины. В частности, он заявил о российском участии в организации терактов в Одессе, Харькове, Херсонесе и других городах и добавил, что Россия ищет повод для начала полномасштабной операции на Украине.
Депутат отметил, что именно украинские спецслужбы не единожды предпринимали попытки устроить диверсии на дорогах и объектах инфраструктуры Крымского полуострова, причем в тех районах, где живут исключительно мирные жители.
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В январе 2015 года Верховная рада Украины принимала заявление, в котором Россия называется "страной-агрессором", так как Киев считает, что РФ вмешивается в дела Украины и является стороной конфликта в Донбассе. Доказательств этому предоставлено не было. МИД РФ назвал эти утверждения "публичными бездоказательными инсинуациями". Москва не раз заявляла, что не является стороной внутриукраинского конфликта и непричастна к событиям в Донбассе, а также заинтересована в том, чтобы Украина преодолела политический и экономический кризис.