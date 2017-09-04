Депутат Госдумы призвал главу СБУ обратиться к отражению в зеркале

СИМФЕРОПОЛЬ, 4 сен – РИА Новости, Виктор Лященко. Главе Службы безопасности Украины Василию Грицаку стоит адресовать свои обвинения не в адрес России, а своему отражению в зеркале, заявил депутат Госдумы от Крыма Руслан Бальбек.

Ранее глава СБУ в обращении к главе ФСБ РФ Александру Бортникову обвинил российские спецслужбы в подготовке терактов на территории Украины. В частности, он заявил о российском участии в организации терактов в Одессе, Харькове, Херсонесе и других городах и добавил, что Россия ищет повод для начала полномасштабной операции на Украине.

"Может, главный СБУшник хотел обратиться к зеркалу, но почему-то написал письмо в Россию? И вся его долго заготовленная речь про офицеров, про то, что нельзя переходить границы, предназначалась для отражения себя любимого? Но, что называется, ошиблись адресом — причем мощно", — сказа Бальбек журналистам.

Депутат отметил, что именно украинские спецслужбы не единожды предпринимали попытки устроить диверсии на дорогах и объектах инфраструктуры Крымского полуострова, причем в тех районах, где живут исключительно мирные жители.

В январе 2015 года Верховная рада Украины принимала заявление, в котором Россия называется "страной-агрессором", так как Киев считает, что РФ вмешивается в дела Украины и является стороной конфликта в Донбассе. Доказательств этому предоставлено не было. МИД РФ назвал эти утверждения "публичными бездоказательными инсинуациями". Москва не раз заявляла, что не является стороной внутриукраинского конфликта и непричастна к событиям в Донбассе, а также заинтересована в том, чтобы Украина преодолела политический и экономический кризис.