Россия не будет поспешно отвечать на действия США, заявил Рябков

СЯМЭНЬ (Китай), 4 сен — РИА Новости. Вряд ли последуют поспешные шаги со стороны РФ в ответ на действия США, нужно осмыслить эти шаги, заявил заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков.

Власти США 31 августа потребовали от России прекратить дипломатическую деятельность в здании генконсульства в Сан-Франциско, а также в зданиях торгового представительства в Вашингтоне и отделении торгпредства в Нью-Йорке. Российские дипломаты выполнили это требование ко 2 сентября. В Москве назвали такие действия Вашингтона "рейдерским захватом" российской дипломатической собственности.

"Хулиганам можно дать сдачи. Хулиганов можно пытаться призвать к порядку. Особенно тех, кто, возможно, в силу каких-то причин утратил контроль над собой, а перед этим, вроде, вел себя более-менее прилично. Здесь вопрос внутренней оценки: к какой категории мы отнесем эти действия", — сказал Рябков журналистам, отвечая на вопрос о том, как Россия отреагирует на действия США в генконсульстве.

Представители спецслужб США и правоохранительных органов до сих пор не покинули здание генконсульства в Сан-Франциско.

"Я не думаю, что будут какие-то поспешные шаги. В принципе, надо осмыслить беспрецедентность произошедшего", — добавил представитель МИД.