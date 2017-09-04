Россия пока не фиксирует для себя угрозы от КНДР, заявил Рябков

СЯМЭНЬ (Китай), 4 сен — РИА Новости. Россия очень серьезно следит за ситуацией с Северной Кореей, которая планирует стать ядерной державой, но пока не фиксирует для себя существенной угрозы, заявил заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков.
"Мы видим опасную тенденцию к тому, что КНДР быстро прогрессирует. И в силу того, что эти действия являются нарушением резолюции Совбеза ООН… По совокупности мы видим, что страна стремится и старается превратиться в государство, обладающее ядерным оружием. Конечно, это тревожный симптом, это неприемлемое для нас развитие. Это вопрос, требующий самого серьезного внимания. Мы относимся к нему предельно ответственно, не легковесно", — сказал министр журналистам.
"Но я повторяю, что угрозы сейчас со стороны КНДР для себя в том виде, как ее ощущают некоторые соседи КНДР, особенно из числа союзников США, мы не фиксируем", — сказал Рябков.
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