Россия пока не фиксирует для себя угрозы от КНДР, заявил Рябков

СЯМЭНЬ (Китай), 4 сен — РИА Новости. Россия очень серьезно следит за ситуацией с Северной Кореей, которая планирует стать ядерной державой, но пока не фиксирует для себя существенной угрозы, заявил заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков.

КНДР 3 сентября заявила об успешном испытании водородного боезаряда, который предназначен для оснащения межконтинентальных баллистических ракет. Приказ о проведении испытания был лично подписан северокорейским лидером Ким Чен Ыном. КНДР утверждает, что испытание водородного боезаряда не привело к утечке радиации или другим негативным воздействиям на окружающую среду. Министерство обороны Японии предварительно оценило мощность испытанного заряда в 70 килотонн, что в несколько раз больше мощности атомных бомб, сброшенных на японские города Хиросима и Нагасаки в 1945 году.

"Мы видим опасную тенденцию к тому, что КНДР быстро прогрессирует. И в силу того, что эти действия являются нарушением резолюции Совбеза ООН… По совокупности мы видим, что страна стремится и старается превратиться в государство, обладающее ядерным оружием. Конечно, это тревожный симптом, это неприемлемое для нас развитие. Это вопрос, требующий самого серьезного внимания. Мы относимся к нему предельно ответственно, не легковесно", — сказал министр журналистам.

"Но я повторяю, что угрозы сейчас со стороны КНДР для себя в том виде, как ее ощущают некоторые соседи КНДР, особенно из числа союзников США, мы не фиксируем", — сказал Рябков.

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