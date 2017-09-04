Санкции к КНДР практически достигли предела возможного, заявил Рябков

СЯМЭНЬ, 4 сен — РИА Новости. Замглавы МИД РФ Сергей Рябков считает, что уже принятые в отношении КНДР санкции, практически достигли предела возможного.

"Мы говорили и продолжаем говорить, что санкции должны в каждой ситуации преследовать определенную цель. Санкции, которые введены резолюцией 2371, принятые некоторое время назад после баллистического пуска в Северной Корее, они уже, на наш взгляд, достигли практически предела возможного", — сказал Рябков, отвечая на вопрос о том, может ли РФ ввести нефтяное эмбарго в отношении КНДР.

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