Лидер российской группы "НедРа" попал в базу данных сайта "Миротворец"

КИЕВ, 4 сен — РИА Новости. Лидер российской группы "НедРа" Алексей Вдовин попал в базу данных скандально известного украинского сайта "Миротворец" за гастроли в Крыму.

Как сообщается на сайте "Миротворец", Вдовин попал в базу за "сознательное нарушение государственной границы Украины" и "незаконную гастрольную деятельность" в Крыму.

Сайт "Миротворец" известен скандальными публикациями, в которых обнародует данные журналистов, ополченцев из самопровозглашенных ДНР и ЛНР и других граждан, которых называет "изменниками родины". Весной "Миротворец" опубликовал списки журналистов, в том числе иностранных, которые получали аккредитацию ДНР и ЛНР, с указанием их контактных данных, после чего в адрес некоторых из них поступали угрозы.

Бывшая тогда представителем ОБСЕ по свободе СМИ Дунья Миятович назвала публикацию "тревожным шагом, который может еще больше поставить под угрозу безопасность журналистов". Действия владельцев сайта "Миротворец" раскритиковала и официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Она назвала публикацию "прямым призывом к расправе над журналистами".