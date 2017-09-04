В ситуации с КНДР прямой диалог - единственный путь вперед, заявил Рябков

СЯМЭНЬ (Китай), 4 сен — РИА Новости. Прямой диалог в ситуации с Северной Кореей — это единственный путь вперед, заявил заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков.

"Итоговый документ сямэньского саммита включает формулировки с серьезным, резким осуждением проведенного испытания. Но этот же фрагмент декларации фиксирует, что единственный путь вперёд — путь прямого диалога всех заинтересованных сторон", — сказал Рябков журналистам.

КНДР 3 сентября заявила об успешном испытании водородного боезаряда, который предназначен для оснащения межконтинентальных баллистических ракет. Приказ о проведении испытания был лично подписан северокорейским лидером Ким Чен Ыном. КНДР утверждает, что испытание водородного боезаряда не привело к утечке радиации или другим негативным воздействиям на окружающую среду. Министерство обороны Японии предварительно оценило мощность испытанного заряда в 70 килотонн, что в несколько раз больше мощности атомных бомб, сброшенных на японские города Хиросима и Нагасаки в 1945 году.

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