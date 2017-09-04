Лидеры БРИКС высказались за эффективное регулирование миграции

СЯМЭНЬ, 4 сен – РИА Новости, Анна Раткогло. Лидеры стран БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай, ЮАР) подчеркнули роль эффективного регулирования миграции в интересах международной безопасности, говорится в принятой по итогам саммита совместной декларации.

Саммит лидеров стран БРИКС (Россия, Китай, Бразилия, Индия и Южно-Африканская Республика) открылся в южнокитайском прибрежном городе Сямэнь в понедельник, он продлится 4 и 5 сентября.

"В полной мере осознавая вызовы глобальной безопасности, с которыми столкнулось международное сообщество в сфере международной миграции, мы подчеркиваем растущую роль эффективного регулирования миграции в интересах международной безопасности и развития общества", — отмечается в документе.

Лидеры также заявили о необходимости "сотрудничества всех стран в деле поощрения и защиты прав человека и основных свобод при соблюдении принципов равенства и взаимного уважения".

"Мы согласились и впредь относиться ко всем правам человека, а также праву на развитие, одинаковым образом и уделять им одинаковое внимание", — говорится в тексте документа.