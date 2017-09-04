Лидеры стран БРИКС подтвердили приверженность правилам ВТО

СЯМЭНЬ, 4 сен — РИА Новости. Лидеры стран БРИКС в принятой по итогам саммита декларации подтвердили свою приверженность полному осуществлению и обеспечению соблюдения правил ВТО, готовы дальше работать для укрепления организации.

"​Мы подчеркиваем важность открытой и инклюзивной мировой экономики, предоставляющей всем странам и народам возможность пользоваться благами глобализации. Мы по-прежнему решительно поддерживаем основанную на правилах, прозрачную, недискриминационную, открытую и инклюзивную многостороннюю систему торговли, воплощением которой является ВТО. Мы вновь подтверждаем свою приверженность полному осуществлению и обеспечению соблюдения существующих правил ВТО и полны решимости работать вместе в целях дальнейшего укрепления ВТО", — говорится в документе.

Страны также призвали к скорейшему выполнению итоговых документов министерских конференций в Найроби и на Бали и к достижению положительных результатов на министерской конференции ВТО, которая состоится в этом году в Аргентине.

"Мы продолжим решительно противостоять протекционизму. Мы подтверждаем свою приверженность приостановке и отмене протекционистских мер и призываем другие страны присоединиться к нашему обязательству", — отмечается в декларации.