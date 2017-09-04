Лидеры БРИКС призвали все страны выполнять Парижское соглашение по климату

4 сентября 2017. Президент РФ Владимир Путин во время встречи лидеров БРИКС в расширенном составе с участием делегаций

4 сентября 2017. Президент РФ Владимир Путин во время встречи лидеров БРИКС в расширенном составе с участием делегаций

СЯМЭНЬ, 4 сен — РИА Новости. Лидеры стран БРИКС выступают за энергетическую безопасность и призывают все страны выполнять Парижское соглашение по климату, говорится в итоговой декларации саммита БРИКС, который проходит в Китае.

"Подчеркивая стратегическую значимость энергетики для развития экономики, мы намерены укреплять энергетическое сотрудничество в рамках БРИКС. Мы признаем, что устойчивое развитие, доступ к энергетике и энергетическая безопасность являются ключевыми факторами общего процветания и будущего нашей планеты. Мы признаем, что чистая энергетика и возобновляемые источники энергии должны быть доступны для всех", — отмечается в документе.

Кроме того, стороны договорились способствовать развитию открытых, гибких и транспарентных рынков энергетического сырья и технологий в области энергетики, а также вместе продвигать наиболее эффективные методы использования ископаемого топлива и более широкое использование газа, ядерной и гидроэнергии.

Также участники саммита в Сямэне договорились продолжать содействовать "зеленому" развитию и переходу к низкоуглеродной экономике в контексте устойчивого развития и искоренения нищеты, укреплять сотрудничество в рамках БРИКС по борьбе с изменением климата и расширять "зеленое" финансирование.

"Мы призываем все страны к выполнению в полном объеме Парижского соглашения, принятого в соответствии с принципами Рамочной конвенции Организации Объединенных Наций об изменении климата, в том числе принципом общей, но дифференцированной ответственности и соответствующих возможностей, и настоятельно призываем развитые страны предоставлять развивающимся государствам финансовую и техническую поддержку, а также оказывать содействие в области наращивания потенциала в целях расширения их возможностей в деле предотвращения изменения климата и адаптации к нему", — говорится в документе.

Декларация также предусматривает конкретные действия для продвижения ориентированного на результат сотрудничества в таких областях, как предотвращение загрязнения воздуха и воды, утилизация отходов и сохранение биоразнообразия.