Китай сделал представление КНДР в связи с очередным ядерным испытанием

ПЕКИН, 4 сен — РИА Новости, Жанна Манукян. Китай сделал "жесткое представление" КНДР в связи с проведением очередного ядерного испытания, заявил в понедельник официальный представитель МИД КНР Гэн Шуан.

"Китайская сторона уже сделала посольству КНДР в КНР жесткое представление в связи с проведенным шестым ядерным испытанием", — сообщил на брифинге Гэн Шуан.

КНДР 3 сентября заявила об успешном испытании водородного боезаряда, который предназначен для оснащения межконтинентальных баллистических ракет. Приказ о проведении испытания был лично подписан северокорейским лидером Ким Чен Ыном. КНДР утверждает, что испытание водородного боезаряда не привело к утечке радиации или другим негативным воздействиям на окружающую среду. Министерство обороны Японии предварительно оценило мощность испытанного заряда в 70 килотонн, что в несколько раз больше мощности атомных бомб, сброшенных на японские города Хиросима и Нагасаки в 1945 году.

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