Страны БРИКС поддержали план работы по иранской ядерной программе

СЯМЭНЬ (Китай), 4 сен — РИА Новости. Лидеры стран БРИКС выразили полную поддержку Совместному всеобъемлющему плану действий по иранской ядерной проблеме, говорится в декларации руководителей стран БРИКС, принятой на саммите.

"Мы решительно поддерживаем Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД) по иранской ядерной проблеме и призываем все заинтересованные стороны выполнять в полной мере свои обязательства и обеспечить полную и эффективную реализацию СВПД в целях укрепления мира и стабильности на международном и региональном уровне", — говорится в документе.

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