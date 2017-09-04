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В мире

В Госдуме ответили на обвинения СБУ в подготовке терактов на Украине

10:5004.09.2017
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© РИА Новости / Александр ПоляковПерейти в фотобанкКонстантин Затулин. Архивное фотоКонстантин Затулин. Архивное фото
© РИА Новости / Александр Поляков
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МОСКВА, 4 сен – РИА Новости. В Службе безопасности Украины громче всех обвиняют спецслужбы РФ в якобы подготовке терактов в Одессе, Харькове и других городах, потому что сами в этом замешаны, подобные заявления носят пропагандистский характер и не имеют под собой никаких доказательств, заявил депутат Госдумы Константин Затулин ("Единая Россия").

Руководитель Службы безопасности Украины Василий Грицак. Архивное фото
© РИА Новости / Николай Лазаренко
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Вновь "рука Кремля". СБУ обвинила Россию в организации терактов на Украине
Ранее Глава службы безопасности Украины Василий Грицак в обращении к главе ФСБ РФ Александру Бортникову обвинил российские спецслужбы в подготовке терактов на территории Украины. В частности, он заявил о российском участии в организации терактов в Одессе, Харькове, Херсонесе и других городах и добавил, что Россия ищет повод для начала полномасштабной операции на Украине.

"Эта служба безопасности, на самом деле, для украинского народа стала службой опасности, потому что она как раз и вовлечена и в террористические акты на территории ДНР и ЛНР, как минимум… Естественно, они громче всех кричат "держи вора", потому что сами в этом замешаны", — заявил РИА Новости Затулин. Он является первым зампредом думского комитета по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками.

Флаги Украины. Архивное фото
© РИА Новости / Стрингер
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Депутат также подчеркнул, что для предъявления каких-либо обвинений необходимо иметь доказательственную базу, однако на Украине "никаких доказательств, никаких судебных или еще каких-то процессов, которые бы удостоверили хоть какое-то участие России в каких-то терактах, на самом деле, нет и быть не может".

"Боле того, на сегодняшний день украинское правосудие не справилось с задачей разобраться, например, в виновниках в трагедии в Одессе 2 мая 2014 года. И всячески уклоняется от того, чтобы довести до конца следствие по погибшим на Майдане", — напомнил парламентарий.

Руководитель СБУ, по мнению Затулина, делает подобные заявления "исключительно в пропагандистских целях". Парламентарий напомнил, что буквально за день до этого Грицак выступил за запрет и введение уголовной ответственности за посещение России украинскими депутатами, политиками и общественными деятелями.

"Слова этого господина какие-либо как истина хоть в какой-то малейшей степени рассматриваться не могут, это очевидный типичный для сегодняшней Украины чиновник, политический деятель, который пытается набрать себе очки, перещеголяв всех своей русофобией", — заявил депутат.

Табличка на здании Службы безопасности Украины в Киеве. Архивное фото
© Фото : РИА Новости Украина/ Стрингер
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Отвечая на вопрос, следует ли России игнорировать подобные обвинения, Затулин сказал: "Я думаю, что, скорее всего, да".

В январе 2015 года Верховная рада Украины принимала заявление, в котором Россия называется "страной-агрессором", так как Киев считает, что РФ вмешивается в дела Украины и является стороной конфликта в Донбассе. Доказательств этому предоставлено не было. МИД РФ назвал эти утверждения "публичными бездоказательными инсинуациями". Москва не раз заявляла, что не является стороной внутриукраинского конфликта и непричастна к событиям в Донбассе, а также заинтересована в том, чтобы Украина преодолела политический и экономический кризис.

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