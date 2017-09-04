Глава МИД Польши считает неоднозначным вопрос получения репараций от России

ВАРШАВА, 4 сен — РИА Новости. Вопрос получения Польшей военных репараций от России неоднозначный и требует анализа, заявил министр иностранных дел республики Витольд Ващиковский в эфире радиостанции RMF FM.

"Дело неоднозначное… В течение многих лет (вопрос) не был однозначно решен юридически, и в связи с этим требует серьезного анализа и серьезных размышлений и решений", — сказал он, подчеркнув, что данная тема "выходит за рамки прерогативы министерства иностранных дел".

В субботу политики правящей партии Польши "Право и справедливость" (PiS) заявили о необходимости добиваться военных репараций не только от Германии, но и от России. Как заявил депутат партии Ян Мосиньский, в 1921 году был подписан Рижский договор об окончании Советско-польской войны, на основании которого советская Россия должна была выплатить Польше 30 миллионов рублей золотом, но эти компенсации не были выплачены. По мнению депутата, справедливым является требование "сесть за стол и поговорить о том, каким образом эти военные репарации сделать".