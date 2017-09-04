Лидеры БРИКС осудили военные интервенции и экономические санкции

Президент РФ Владимир Путин во время встречи лидеров БРИКС в расширенном составе с участием делегаций. 4 сентября 2017

Президент РФ Владимир Путин во время встречи лидеров БРИКС в расширенном составе с участием делегаций. 4 сентября 2017

СЯМЭНЬ, 4 сен — РИА Новости. Лидеры БРИКС осудили односторонние военные интервенции и экономические санкции, говорится в принятой по итогам саммита декларации.

В документе отмечается, что установление долгосрочного мира требует всеобъемлющего подхода, основанного на взаимном доверии и выгоде, справедливости и сотрудничестве, нацеленности на искоренение причин конфликтов, в том числе политических, экономических и социальных.

"Мы осуждаем односторонние военные интервенции, экономические санкции и произвольное использование односторонних принудительных мер в нарушение международного права и общепризнанных норм международных отношений. Мы подчеркиваем, что ни одна страна не может укреплять свою безопасность за счет безопасности других", — говорится в декларации.