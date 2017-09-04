Лидеры БРИКС призвали создать широкую контртеррористическую коалицию

СЯМЭНЬ (Китай), 4 сен — РИА Новости. Лидеры стран БРИКС призвали международное сообщество создать широкую международную контртеррористическую коалицию, поддержали координирующую роль ООН, говорится в декларации лидеров стран БРИКС, принятой на саммите.

"Мы призываем международное сообщество к созданию подлинно широкой международной контртеррористической коалиции и в этой связи поддерживаем центральную координирующую роль ООН в этой области", — говорится в документе.

В декларации подчеркивается, что "борьба с терроризмом должна вестись в соответствии с международным правом, включая Устав Организации Объединенных Наций, международные нормы в области прав беженцев и международное гуманитарное право, права человека и основные свободы".

"Мы вновь подтверждаем свое обязательство повышать эффективность контртеррористической деятельности ООН, в том числе в области сотрудничества и координации соответствующих учреждений ООН, включения в перечни террористов и террористических групп, а также технической помощи государствам-членам. Мы призываем к скорейшему завершению работы над всеобъемлющей конвенцией по борьбе с международным терроризмом и ее принятию Генеральной Ассамблеей Организации Объединенных Наций", — говорится в документе.