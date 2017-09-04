Сайт, который разрекламировала Клинтон, подвергся кибератаке

МОСКВА, 4 сен — РИА Новости. Хакеры атаковали интернет-портал Verrit, предназначенный для общения сторонников экс-кандидата в президенты США Хиллари Клинтон, вскоре после того, как политик в своем микроблоге в Twitter порекомендовала посетить его, сообщает сайт Recode, пишущий о технике и технологиях.

В воскресенье вечером Клинтон написала в своем микроблоге, что она "рада подписаться" на аккаунт медиаплатформы @Verrit, объединившей ее сторонников, и спросила своих подписчиков, не хотят ли они к ней присоединиться.

Как заявил основатель портала Питер Дау, вскоре после этого сообщения доступ к сайту был заблокирован в результате "достаточно крупной и сложной" кибератаки. Он заявил, что не знает, кто точно стоит за инцидентом, но подчеркнул, что он не связан с притоком на сайт сторонников экс-кандидата в президенты от Демократической партии. На 9.50 понедельника мск доступ к сайту не восстановлен.

Летом прошлого года стало известно о взломе компьютерных систем Демократической партии США. Глава национального комитета партии Дебби Вассерман-Шульц ушла в отставку после обнародования WikiLeaks скандальных деталей переписки партийного аппарата; утверждалось, что эти данные передал хакер под ником Guccifer 2.0. Хакеры проникли в системы других организаций Демократической партии, ответственные за выборы на различных уровнях. Сообщалось о взломе сайтов по регистрации избирателей в трех штатах, о возможной краже хакерами паспортных данных первой леди США Мишель Обамы.

Представители Демократической партии и экс-кандидат в президенты США Хиллари Клинтон прямо говорили о причастности к этим атакам России с целью повлиять на результат президентских выборов. Никаких доказательств причастности России к этим действиям власти США не представили. Президент РФ Владимир Путин, говоря об обвинениях РФ в хакерских атаках, заявил, что в опубликованных данных нет ничего в интересах России, истерика нагнетается, чтобы отвлечь внимание от их содержания.