Лидеры стран БРИКС решительно осудили ядерное испытание КНДР

СЯМЭНЬ, 4 сен — РИА Новости. Лидеры стран БРИКС решительно осудили проведенное в воскресенье Северной Кореей ядерное испытание, говорится в Сямэньской декларации руководителей стран объединения.

"Мы решительно осуждаем проведенное КНДР ядерное испытание", — сказано в документе.

При этом лидеры БРИКС выразили глубокую озабоченность в связи с "неослабевающей напряженностью вокруг сохраняющейся на протяжении долгого времени ядерной проблемой на Корейском полуострове". "Подчеркиваем, что она может быть решена только мирными средствами и посредством прямого диалога всех заинтересованных сторон", — указано в декларации.

КНДР 3 сентября заявила об успешном испытании водородного боезаряда, который предназначен для оснащения межконтинентальных баллистических ракет. Приказ о проведении испытания был лично подписан северокорейским лидером Ким Чен Ыном. КНДР утверждает, что испытание водородного боезаряда не привело к утечке радиации или другим негативным воздействиям на окружающую среду. Министерство обороны Японии предварительно оценило мощность испытанного заряда в 70 килотонн, что в несколько раз больше мощности атомных бомб, сброшенных на японские города Хиросима и Нагасаки в 1945 году.

Последние ракетные пуски КНДР были осуществлены неделю назад, 29 августа.

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