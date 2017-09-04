США
РадиоSputnik
Радио Sputnik
Проекты
 
Сменить фон
В мире

Вновь "рука Кремля". СБУ обвинила Россию в организации терактов на Украине

Сюжет:
Ситуация на Украине. Сентябрь 2017 (41)
09:5504.09.2017
(обновлено: 09:57 04.09.2017)
09371
© РИА Новости / Николай ЛазаренкоПерейти в фотобанкРуководитель Службы безопасности Украины Василий Грицак. Архивное фотоРуководитель Службы безопасности Украины Василий Грицак. Архивное фото
© РИА Новости / Николай Лазаренко
Перейти в фотобанк

МОСКВА, 4 сен — РИА Новости. Глава службы безопасности Украины Василий Грицак в обращении к главе ФСБ Александру Бортникову обвинил российские спецслужбы в подготовке терактов на территории Украины.

Флаги Украины. Архивное фото
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
В Совфеде подозревают Украину в подготовке разрыва дипотношений с Россией

"Я к вам обращаюсь как офицер к офицеру. Даже в условиях войны есть правила, которые нельзя переходить сотрудникам спецслужб. Вы перешли все возможные черты, какие только можно перейти", — сказал он в эфире телеканала "Прямой".

В частности, он заявил о российском участии в организации терактов в Одессе, Харькове, Херсонесе и других городах и добавил, что Россия ищет повод для начала полномасштабной операции на Украине.

Обвинения в организации терактов в Москве

Ранее Грицак уже выступал с подобными заявлениями. Так, в середине августа он обвинил российские спецслужбы в подготовке терактов в Москве и других российских городах, вину за которые, по его словам, впоследствии возложили бы на трех ветеранов военной операции в Донбассе.

Глава Службы безопасности Украины Василий Грицак
© AFP 2017 / Genya Savilov
Политолог: заявление Грицака показывает абсолютную профнепригодность СБУ

Грицак заявил, что СБУ задержала двух граждан Украины, которые предложили трем бывшим участникам АТО "выехать в Москву на строительные работы, за которые им хорошо заплатят. По его словам, российские спецслужбы фиксировали прибытие украинцев на объекты инфраструктуры, чтобы использовать это как "доказательство подготовки и осуществления терактов в Москве украинской властью", — утверждает глава СБУ.

Запрет на въезд для депутатов

Глава СБУ также выступал за запрет и введение уголовной ответственности за посещение России украинскими депутатами, политиками и общественными деятелями.

Позднее депутат Рады от фракции "Радикальная партия" Игорь Мосийчук потребовал ввести уголовную ответсвенность для депутатов, посетивших Россию.

"Председатель СБУ должен незамедлительно обнародовать список украинских политиков и госслужащих включительно с офицерами самой СБУ, которые без надлежащего разрешения органов государственной власти посещали страну-агрессора Российскую Федерацию. Эти лица должны быть привлечены к уголовной ответственности", — заявил Мосийчук, комментируя инициативу главы СБУ.

Табличка на здании Службы безопасности Украины в Киеве. Архивное фото
© Фото : РИА Новости Украина/ Стрингер
Косачев сравнил Службу безопасности Украины с "Правым сектором*" и ИГ*

В Госдуме раскритиковали это предложение и отметили, что такая мера не усилит украинское государство.

"Наказывать уголовным образом за факт посещения России — это, мне кажется, такой перебор, который ни в какой ситуации не может быть воспринят как адекватное действие, как предложение находящегося в нормальном состоянии политического деятеля", — заявил первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Константин Затулин

Биометрический контроль для Россиян

Кроме того, с 2018 года для россиян усложнится въезд на Украину.

Президент Украины Петр Порошенко подписал указ о введении с 2018 года биометрического контроля для иностранцев на границе. Он поручил также усовершенствовать законодательство о порядке регистрации иностранцев, разработать механизм предварительного информирования ими о въезде на Украину и обновить перечень государств миграционного риска, внеся в него Россию. По данным Госпогранслужбы, биометрический контроль будет предполагать сбор отпечатков пальцев у иностранцев, однако наличие биометрического паспорта для въезда не является обязательным.

Здание Общественной палаты РФ в Москве. Архивное фото
© РИА Новости / Антон Денисов
Перейти в фотобанк
В ОП осудили решение Киева о введении биометрического контроля на границе

Российские власти неоднократно заявляли, что примут меры, если Украина решится на изменение процедуры въезда для россиян. Так, глава МИД Сергей Лавров еще в июне пообещал "зеркально" ответить на инициативы Киева.

"Когда на нас льется поток грязи, когда наших артистов, деятелей культуры, искусства объявляют персонами non grata, когда отнимают бизнес у российских инвесторов в экономику Украины, когда, наконец, всерьез говорят о введении визового режима, как вы думаете, мы должны все это сглатывать и не отвечать взаимностью?" — отметил глава внешнеполитического ведомства.

В Кремле заявили, что ужесточение правил скажется, в первую очередь, на самой Украине.

Объявить "страной-агрессором"

В конце августа этого года представитель президента Украины в Верховной раде Ирина Луценко заявила, что Россия на законодательном уровне будет признана "страной-агрессором" в связи с "вмешательством государства во внутренние дела Украины и ее участием в конфликте в Донбассе".

Как Москва должна ответить, если Киев официально объявит Россию "агрессором"?
Результаты

  • 19.2%

    Ввести санкции против авторов законопроекта

  • 21.3%

    Выразить протест на уровне международных организаций

  • 59.5%

    Проигнорировать, нет смысла отвечать на все заявления Киева
Все опросы
Голосовать

Она добавила, что согласно 51-й статье Устава ООН Украина получит право на самооборону.

" Это, еще раз, не война, а самооборона. И это для того, чтобы Международный валютный фонд давал нам средства, это для инвесторов", — подчеркнула представитель Порошенко в парламенте.

Доказательств причастности России к конфликту в Донбассе представлено не было. Москва не раз заявляла, что не является стороной внутриукраинского конфликта, а также заинтересована в том, чтобы страна преодолела политический и экономический кризис.

Сладкий плен
© РИА Новости / Виталий Подвицкий
Сладкий плен

Комментировать
В мире
Комментировать
 



Новости
Авторы
Спецпроекты
Иновещание
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2017 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание «РИА Новости» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Наверх
Пройдите опрос, чтобы мы могли сделать сайт лучше
НачатьПозже
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтакте
TwitterОдноклассники
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
Все поля обязательны к заполнению. Услуга предоставляется на коммерческой основе.
Заявка успешно отправлена