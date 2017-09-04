Глава МИД Бельгии ожидает, что СБ ООН усилит санкции против Северной Кореи

БРЮССЕЛЬ, 4 сен — РИА Новости, Александр Шишло. Глава МИД Бельгии Дидье Рейндерс ожидает, что Совет Безопасности ООН усилит санкции против КНДР после недавно проведенного этой страной очередного ядерного испытания.

В воскресенье КНДР заявила об успешном испытании водородного боезаряда, который предназначен для оснащения межконтинентальных баллистических ракет. Приказ о проведении испытания был отдан северокорейским лидером Ким Чен Ыном.

"Санкции в отношении Северной Кореи могут быть усилены", — заявил в понедельник Рейндерс в эфире телерадиокомпании RTBF.

Министр считает необходимым ввести полный запрет на проведение ядерных испытаний — соответствующий международный договор находится в процессе ратификации.

При этом глава МИД Бельгии высказался за поиск путей политического диалога с КНДР, чтобы урегулировать ситуацию с ядерной угрозой, исходящей от властей страны. "Я думаю, что Европейский союз как единое целое может оказать в этом плане больше давления на Китай, у которой особая роль в отношениях с Северной Кореей", — сказал министр, подчеркнув, что к ядерной угрозе КНДР следует относиться серьезно.

Министерство обороны Японии предварительно оценило мощность испытанного в этот раз заряда в 70 килотонн, что в несколько раз больше мощности атомных бомб, сброшенных на японские города Хиросима и Нагасаки в 1945 году. При этом главы МИД Японии и США считают нужным усилить давление на КНДР после этого ядерного испытания.

Испытание бомбы КНДР усиливает геополитическую напряженность в регионе, что оказывает давление на индексы АТР, а также приводит к удорожанию иены, которая традиционно считается безопасным активом. Ее укрепление негативно сказывается на доходах экспортеров Японии, что усиливает негативное влияние на Nikkei 225. Так, акции Mazda Motor дешевеют на 2,22%, Panasonic — на 1,44%, Honda Motor — на 1,45%.

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