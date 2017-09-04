Южная Корея и США обсуждают размещение авианосца и бомбардировщиков

ТОКИО, 4 сен — РИА Новости, Екатерина Плясункова. Южная Корея и США ведут консультации относительно возможного размещения на южнокорейской территории авианосца и стратегических бомбардировщиков ВС США после шестого ядерного испытания КНДР.

Об этом заявили представители южнокорейского министерства обороны, сообщило агентство Ренхап

КНДР 3 сентября заявила об успешном испытании водородного боезаряда, который предназначен для оснащения межконтинентальных баллистических ракет. Приказ о проведении испытания был лично подписан северокорейским лидером Ким Чен Ыном. КНДР утверждает, что испытание водородного боезаряда не привело к утечке радиации или другим негативным воздействиям на окружающую среду. Министерство обороны Японии предварительно оценило мощность испытанного заряда в 70 килотонн, что в несколько раз больше мощности атомных бомб, сброшенных на японские города Хиросима и Нагасаки в 1945 году.

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