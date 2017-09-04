Предупреждение Ассанжа. Трампу грозит отставка при отказе от торговли с КНР

МОСКВА, 4 сен — РИА Новости. Если США прекратят торговлю с Китаем, то положению Дональда Трампа на посту президента страны угрожает опасность, считает основатель WikiLeaks Джулиан Ассанж. Об этом он написал в Twitter, реагируя на одно из последних высказываний американского лидера.

"90% своей торговли КНДР ведет с Китаем. Если Трамп заблокирует 650 миллиардов долларов торговли США с Китаем, его тут же сместят", — написал Ассанж.

Что сказал Трамп

Американский президент выступил с очередной инициативой по ужесточению политики США по отношению к КНДР, которая на днях провела успешные испытания водородной бомбы. На своей странице в Twitter в качестве одной из мер, направленной против Пхеньяна, он указал, в том числе, прекращение торговли с государствами, связанными с корейцами деловыми контактами.

"Соединенные Штаты рассматривают, помимо всех остальных вариантов, прекращение любой торговли с любой страной, ведущей дела с Северной Кореей", — написал он.

Перед этим он опубликовал несколько твитов, в которых осудил очередные ядерные испытания Северной Кореи, отметив, что "слова и действия" этой страны продолжают представлять опасность для США.

"Южная Корея начинает понимать, что, как я и говорил, ее попытки примирения с КНДР не сработают. Они (Пхеньян — ред.) понимают только одно! (видимо, намек на силу — ред."), — написал Трамп.

Как отреагировал Ассанж

Основатель WikiLeaks, в свою очередь, раскритиковал американскую политику в отношении Пхеньяна.

"Постоянные угрозы США по отношению к КНДР поставили эту страну на фундамент тотальной войны и значительно усилили ее ракетные разработки, а также единство и поддержку режима", — написал он в Twitter.

При этом Ассанж добавил, что против "трудолюбивого, умного и конформистски настроенного" народа Северной Кореи такие угрозы не сработают.

Один из комментаторов его твита про смещение Трампа также написал, что за прекращение торговлю процедуру импичмента не инициируют. "Его нельзя подвергнуть импичменту за торговое эмбарго — вы намекаете на то, что его уничтожит тайная власть?", — такой вопрос задал пользователь David Betz.

"Когда он подвергнет риску практически любой бизнес в США, формальности уже не будут играть роли", — ответил на это Ассанж.

Отношения США и КНДР

И без того напряженные отношения между этими двумя странами ухудшились этим летом после того, как Пхеньян провел серию успешных ракетных испытаний, а газета The Washington Post написала о том, что в КНДР разработали ядерные боеголовки, подходящие под их ракеты.

После этого Трамп выступил с заявлением о том, что если КНДР будет угрожать США, ответом им будут такие "огонь и ярость", каких мир еще не видывал. Реагируя на это, Пхеньян объявил о готовности нанести удар по американскому острову Гуам.

Обсуждая в минувшие выходные новые "дестабилизационные действия" КНДР с премьер-министром Японии Синдзо Абэ, американский президент подтвердил готовность США в случае необходимости использовать ядерное оружие.