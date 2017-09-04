В Мьянме боевики сожгли буддийский монастырь

БАНГКОК, 4 сен — РИА Новости. Исламские боевики из народности рохинджа (рохинья, этнические бенгальцы) разобрали часть пограничных заграждений в штате Ракхайн на границе между Мьянмой и Бангладеш и сожгли несколько зданий на территории буддийского монастыря в пограничном районе Мьянмы, сообщает в понедельник государственное новостное агентство Мьянмы Myanmar News Agency.

Боевики разобрали пограничные заграждения у деревни Нан Тха Таунг, проделав в них брешь шириной около 10 метров, и совершили нападение на расположенный в этой деревне буддийский храм. Несколько отдельно стоящих зданий на территории храма были сожжены, у нескольких статуй Будды были отбиты головы, сообщает агентство.

Вооруженные силы Мьянмы проводят массированную операцию по очистке штата Ракхайн от исламских боевиков, которых мьянманские СМИ называют "бенгальскими террористами". Первая атака на полицейские и пограничные посты исламских боевиков в штате Ракхайн произошла в октябре прошлого года. Ответом на нее стала операция сил безопасности. Второе синхронизированное нападение на десятки полицейских и армейских постов, а также на расположения воинских частей, произошло 25 августа. Ответом на это нападение стала операция вооруженных сил. По данным государственных СМИ Мьянмы, за прошедшие 10 дней в Ракхайне погибли 400 человек, из них 30 — военнослужащие и полицейские, остальные 370 — исламские боевики из народности рохинджа.

По официальным данным, более 60 тысяч рохинджа покинули Ракхайн и перешли границу с Бангладеш за последнюю неделю. По данным британского информационного агентства Рейтер количество беженцев приближается к 90 тысячам.

Рохинджа, потомки бенгальцев, переселенных в Ракхайн британской колониальной администрацией в XIX — начале XX веков, составляют большинство населения штата Ракхайн, однако гражданство Мьянмы среди них имеют немногие. Власти и общественное мнение в Мьянме, где основной религией является буддизм, считают мусульман-рохинджа нелегальными мигрантами из Бангладеш. Конфликт в штате Ракхайн между рохинджа и коренным населением штата, состоящим из народностей, родственных титульной нации Мьянмы — бирманцам — и исповедующим буддизм, существует многие десятки лет. Эскалация этого конфликта началась с переходом власти в Мьянме от военных к гражданским правительствам и началом демократических реформ.