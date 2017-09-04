Путин предложил БРИКС углубить сотрудничество по космосу, медицине и СМИ

Владимир Путин во время переговоров с председателем КНР Си Цзиньпином на полях саммита БРИКС в Сямэне. 3 сентября 2017

Владимир Путин во время переговоров с председателем КНР Си Цзиньпином на полях саммита БРИКС в Сямэне. 3 сентября 2017

СЯМЭНЬ, 4 сен — РИА Новости. Президент России Владимир Путин предложил странам БРИКС углубить сотрудничество в сферах космоса, здравоохранения, информационной безопасности и подумать над созданием общего телеканала "пятерки".

С этими инициативами российский лидер выступил в понедельник на заседании саммита в расширенном составе.

"Наши государства могли бы наладить более эффективную кооперацию по освоению космоса, например, достичь договоренности о создании спутниковой группировки дистанционного зондирования Земли в целях контроля за изменениями климата, защиты окружающей среды и преодоления последствий стихийных бедствий", — заявил Путин.

"Полезным представляется более плотное сотрудничество "пятерки" в сфере здравоохранения", — отметил президент РФ.

"Необходимо сформировать в рамках БРИКС прочную правовую базу в сфере международной информационной безопасности, подумать о том, чтобы наладить взаимодействие в сфере СМИ, в том числе изучить возможность создания общего телеканала "пятерки" для распространения объективной информации о деятельности БРИКС", — предложил он.

Подробнее о группе БРИКС читайте в справке РИА Новости >>