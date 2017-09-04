Си Цзиньпин заявил о важности сотрудничества стран в рамках БРИКС

Председатель КНР Си Цзиньпин во время переговоров с Владимиром Путиным на полях саммита БРИКС в Сямэне. 3 сентября 2017

Председатель КНР Си Цзиньпин во время переговоров с Владимиром Путиным на полях саммита БРИКС в Сямэне. 3 сентября 2017

СЯМЭНЬ, 4 сен – РИА Новости, Анна Раткогло. Страны БРИКС (Россия, Китай, Бразилия, Индия и Южно-Африканская Республика) должны играть более активную роль в системе мирового управления в условиях происходящих в мировом сообществе комплексных изменений, заявил в понедельник председатель КНР Си Цзиньпин.

"В настоящее время в мире происходят глубокие и комплексные изменения, такие условия повышают важность сотрудничества в рамках БРИКС… Наши пять стран должны играть более активную роль в системе глобального управления, без нашего участия многие мировые вызовы не могут быть эффективно разрешены", — заявил китайский лидер.

Он добавил, что страны БРИКС "должны совместно презентовать общую позицию по решению проблем в сфере глобального развития и поддержания мира".

"Мы должны работать над формированием нового типа международных отношений, обеспечивать стабильные условия для развития всех стран", — добавил он.

Саммит лидеров стран БРИКС (Россия, Китай, Бразилия, Индия и Южно-Африканская Республика) открылся в южнокитайском прибрежном городе Сямэнь в понедельник, он продлится 4 и 5 сентября.