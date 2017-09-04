Главы МИД Японии и США считают нужным усилить давление на КНДР

ТОКИО, 4 сен — РИА Новости, Екатерина Плясункова. Глава МИД Японии и США Таро Коно и госсекретарь США Рекс Тиллерсон обсудили в телефонном разговоре последнее ядерное испытание КНДР, подчеркнув необходимость принятия новой жесткой резолюции Совета Безопасности ООН для оказания максимального давления на Пхеньян.

Как заявил журналистам Коно по итогам разговора, стороны договорились о тесном сотрудничестве между Японией и США для оказания максимального давления на КНДР, а также с ООН с целью принятия резолюции Совета Безопасности ООН, передает телеканал NHK.

"Ядерное испытание КНДР является беспрецедентной и серьезной угрозой безопасности международного сообщества. Международное сообщество разделяет мнение о необходимости давления на КНДР по каналам ООН", — подчеркнул глава японского МИД.

В воскресенье КНДР заявила об успешном испытании водородного боезаряда, который предназначен для оснащения межконтинентальных баллистических ракет. Приказ о проведении испытания был лично подписан северокорейским лидером Ким Чен Ыном. КНДР утверждает, что испытание водородного боезаряда не привело к утечке радиации или другим негативным воздействиям на окружающую среду. Министерство обороны Японии предварительно оценило мощность испытанного заряда в 70 килотонн, что в несколько раз больше мощности атомных бомб, сброшенных на японские города Хиросима и Нагасаки в 1945 году.

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