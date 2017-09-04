ВАШИНГТОН, 4 сен — РИА Новости. Посольские учреждения РФ в США после закрытия генконсульства в Сан-Франциско "не будут снижать интенсивность работ по оказанию консульских услуг", заявил пресс-секретарь посольства РФ Николай Лахонин.

"В контексте недружественных действий американских властей, которые привели к закрытию крупнейшего российского генконсульства в США (в Сан-Франциско – ред.), хотим обратить внимание на то, что остальные российские консульские учреждения не намерены снижать интенсивности работы по оказанию всего комплекса консульских услуг", — говорится в заявлении пресс-секретаря.

По его словам, для граждан России на странице посольства РФ в Facebook дано соответствующее разъяснение.

На странице отмечается, что в связи с закрытием генерального консульства РФ в Сан-Франциско до появления новой информации за консульскими услугами просьба обращаться в любые удобные российские консульские учреждения на территории США — в Вашингтоне, Нью-Йорке, Сиэтле или Хьюстоне.

"Все ранее поданные в Генконсульство в Сан-Франциско документы переданы в Генконсульство в Сиэтле", — говорится в сообщении.

Власти США 31 августа потребовали от России прекратить дипломатическую деятельность в здании генконсульства в Сан-Франциско, а также в зданиях торгового представительства в Вашингтоне и отделении торгпредства в Нью-Йорке. Российские дипломаты выполнили это требование ко 2 сентября. В Москве назвали такие действия Вашингтона "рейдерским захватом" российской дипломатической собственности.