В Сямэне открылся саммит лидеров стран БРИКС

СЯМЭНЬ, 4 сен – РИА Новости, Анна Раткогло. Открытие саммита стран БРИКС (Россия, Китай, Бразилия, Индия и Южно-Африканская Республика) состоялось в южнокитайском прибрежном городе Сямэнь в понедельник.

Лидеры пяти стран прибыли в Сямэньский международный конференц-центр около 10.00 по местному времени (5.00 мск), где их встретил председатель КНР Си Цзиньпин. После этого главы пяти стран-участниц объединения, взявшись за руки, сделали традиционное групповое фото на фоне государственных флагов.

После этого главы пяти государств направились на заседание в узком составе, в ходе которого они обсудят ситуацию в мировой экономике, глобальное экономическое управление, международные и региональные конфликты, а также национальную безопасность и развитие.

Китай, председательствующий в БРИКС в этом году, обозначил целями саммита усиление взаимовыгодного и всеобъемлющего партнерства ради поддержания мира и стабильности, продвижение всеобщего развития и улучшение системы глобального управления.

В понедельник также пройдет заседание в расширенном составе в формате "1+20", участники выскажутся по практическому взаимодействию в целях общего развития, гуманитарным и культурным обменам, а также по вопросам развития механизмов сотрудничества БРИКС.

По итогам заседаний планируется принятие совместной Сямэньской декларации. Саммит продлится 4-5 сентября.

О группе БРИКС читайте в справке РИА Новости >>