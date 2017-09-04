Главы МИД Южной Кореи и Британии обсудили шестое ядерное испытание КНДР

ТОКИО, 4 сен — РИА Новости, Екатерина Плясункова. Главы МИД Южной Кореи и Великобритании Кан Гён Хва и Борис Джонсон обсудили в телефонном разговоре последнее ядерное испытание КНДР и подчеркнули намерение к тесному сотрудничеству двух стран с целью принятия новой резолюции Совета Безопасности ООН против Пхеньяна.

"Министр Кан (Гён Хва — ред.) объяснила позицию южнокорейских властей по данной проблеме и подчеркнула необходимость изменить позицию КНДР путем усиления санкций и давления на КНДР до максимального уровня. Она также выразила надежду на активную поддержку Великобритании", — говорится в опубликованном на сайте южнокорейского МИД пресс-релизе.

В свою очередь, Джонсон заявил, что Великобритания решительно осуждает проведение КНДР шестого ядерного испытания и полностью поддерживает позицию правительства Южной Кореи по вопросам относительно ситуации на Корейском полуострове.

"Он подчеркнул, что страна (Великобритания — ред.), как постоянный член СБ ООН, окажет все возможное содействие для обеспечения принятия новой сильной резолюции (по КНДР — ред.). Министр Джонсон также подчеркнул, что он полностью разделяет мнение правительства Южной Кореи по мирному и дипломатическому решению ядерной проблемы КНДР и добавил, что он будет активно сотрудничать с Японией и США с целью обеспечения конструктивного взаимодействия с Китаем и Россией", — отмечается в документе.

В воскресенье КНДР заявила об успешном испытании водородного боезаряда, который предназначен для оснащения межконтинентальных баллистических ракет. Приказ о проведении испытания был лично подписан северокорейским лидером Ким Чен Ыном. КНДР утверждает, что испытание водородного боезаряда не привело к утечке радиации или другим негативным воздействиям на окружающую среду. Министерство обороны Японии предварительно оценило мощность испытанного заряда в 70 килотонн, что в несколько раз больше мощности атомных бомб, сброшенных на японские города Хиросима и Нагасаки в 1945 году.

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