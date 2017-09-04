Лидеры стран БРИКС проводят переговоры в узком составе на саммите в Китае

СЯМЭНЬ, 4 сен — РИА Новости. Лидеры стран БРИКС (России, Китая, Бразилии, Индии и Южно-Африканской республики) проводят в понедельник утром переговоры в узком составе на саммите в китайском Сямэне.

С российской стороны во встрече принимают участие, помимо президента страны Владимира Путина, глава МИД Сергей Лавров, помощник главы государства Юрий Ушаков, глава Минпромторга Денис Мантуров, министр связи Николай Никифоров, министр энергетики Александр Новак, глава минэкономразвития Максим Орешкин, замминистра финансов Алексей Моисеев, замглавы МИД Сергей Рябков.

Перед этим председатель КНР Си Цзиньпин, являющийся хозяином саммита в этом году, встретил лидеров России, Бразилии, Индии и ЮАР. Президент РФ Владимир Путин прибыл последним, после рукопожатия с китайским коллегой лидеры всех стран сфотографировались, взявшись за руки.

Также пройдут переговоры в расширенном составе.

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