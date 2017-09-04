В Великобритании боевик ИГ* пытался завербовать корреспондента Би-би-си

МОСКВА, 4 сен — РИА Новости. Боевик террористической группировки "Исламское государство"* пытался завербовать корреспондента Би-би-си, чтобы склонить его к нападению на лондонском мосту за год до теракта, который произошел в июне этого года, пишет газета Guardian.

По данным издания, телерадиокомпания Би-би-си подготовила специальное исследование на эту тему, проводившееся в течение последних двух лет. За это время один из вербовщиков ИГ* призывал журналиста Би-би-си, скрывавшего род своей деятельности, совершить нападение на Лондонском мосту в одиночку или же с группой людей.

Кроме того, как пишет газета, боевик ИГ* Джунайд Хусейн из Бирмингема предлагал помощь журналисту при обучении в изготовлении бомб, однако в 2015 году был ликвидирован ударом беспилотника США в сирийской Ракке.

Общение, которое велось через зашифрованный сайт, продолжил другой вербовщик группировки, рассказавший о планах напасть на сотрудника полиции, а также то, как можно приобрести оружие и боеприпасы.

Кроме того, по словам самого репортера, в 2016 году обнаружилось, что террористы через социальные сети проводят агитацию среди британских мусульман, призывая их совершить нападения на конкретные объекты в Лондоне, пишет газета.

При этом, по его словам, власти знали о его контакте террористической организацией.

Специальное сообщение на эту тему должно выйти в эфире передачи Inside Out London в понедельник, отмечает издание.

*Террористическая организация, запрещенная в России