Глава СБУ обвинил российские спецслужбы в организации терактов на Украине

МОСКВА, 4 сен — РИА Новости. Глава Службы безопасности Украины Василий Грицак, обращаясь к главе ФСБ РФ Александру Бортникову, обвинил российские спецслужбы в организации терактов на территории Украины.

"Я к вам обращаюсь как офицер к офицеру. Даже в условиях войны есть правила, которые нельзя переходить сотрудникам спецслужб", — сказал он в эфире телеканала "Прямой"

По его словам, к терактам в украинских Одессе, Харькове, Херсоне и других городах причастны работники спецслужб. Также глава украинского ведомства заявил, что Россия ищет повод для начала полномасштабной военной операции на Украине.

В январе 2015 года Верховная рада Украины принимала заявление, в котором Россия называется "страной-агрессором", так как Киев считает, что РФ вмешивается в дела Украины и является стороной конфликта в Донбассе. Доказательств этому предоставлено не было. МИД РФ назвал эти утверждения "публичными бездоказательными инсинуациями". Москва не раз заявляла, что не является стороной внутриукраинского конфликта и непричастна к событиям в Донбассе, а также заинтересована в том, чтобы Украина преодолела политический и экономический кризис.