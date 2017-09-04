Испания решительно осудила испытания КНДР

МАДРИД, 4 сен — РИА Новости, Сергей Сарымов. Испания решительно осудила новые ядерные испытания КНДР и отметила, что подобные действия повлияют на развитие двусторонних отношений, сообщат пресс-служба МИД Испании.

В документе отмечается, что "Испания самым решительным образом осуждает ядерные испытания, проведенные сегодня КНДР". "Это серьезная провокация и новая неприемлемая ситуация для мира и безопасности в регионе, а также для режима нераспространения ядерного оружия, следованию которому привержена Испания", — говорится в документе.

Власти Испании также предупредили, что подобные действия могут иметь последствия в рамках двусторонних отношений с КНДР. "Испания вновь призывает власти КНДР пересмотреть свой нынешний курс" и "повторяет, что эти действия повлияют на развитие двусторонних отношений".

В документе также отмечается, что в ближайшее время данная ситуация будет обсуждаться на министерском уровне с другими странами. "МИД Испании будет защищать необходимость принятия более жесткой позиции (по данному вопросу) со стороны ЕС, а также будет координировать свои усилия с такими ключевыми партнерами, как Южная Корея, Япония, США и КНР", — следует из сообщения.

В воскресенье КНДР заявила, что по приказу ее лидера Ким Чен Ына был успешно испытан водородный боезаряд, предназначенный для оснащения межконтинентальных баллистических ракет. По словам источника агентства Рейтер в американской разведке, речь идет об "усовершенствованном ядерном устройстве".