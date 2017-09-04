В Афинах арестовали иракского мигранта, угрожавшего прохожим мечом

АФИНЫ, 4 сен — РИА Новости, Геннадий Мельник. В центре Афин арестован 34-летний мигрант из Ирака, угрожавший людям мечом, сообщается на сайте газеты "Неа".

Инцидент произошел возле входа в Археологический музей в субботу днем. Охранник музея, увидевший мужчину с мечом, вызвал группу быстрого реагирования, и полицейские арестовали мигранта, сообщает издание.

Полицейские выясняют, связаны ли действие мигранта с психологическими проблемами или они имеют "религиозные" причины.

По информации издания, сотрудникам полиции, которые его арестовали, он сказал, что хотел запугать граждан. Мужчина лишь недавно был освобожден из тюрьмы за наркотики и кражи.

Этот очередной инцидент, "возможно, связанный с исламской опасностью", должен озаботить руководство греческой полиции, пишет издание.

Газета "Вима" сообщила, что три дня назад на площади Колиатсу, которая находится всего в паре километров от Археологического музея, были задержаны четверо выходцев из Бангладеш, следившие за соблюдением мусульманами законов шариата.

В воскресенье греческие СМИ сообщили, что, согласно докладу спецслужб греческой полиции, в семи или восьми нелегальных молитвенных домах мусульманские проповедники разжигали ненависть и призывали к войне против "отступников ислама", поддерживали действия так называемого Исламского государства*. Согласно публикации, некоторые проповедники имеют связь с сетями, которые способствовали переезду исламских боевиков из стран Магриба в Сирию и Ирак через Грецию на средства ИГ. В докладе говорится, что из более чем 80 нелегальных мусульманских молельных домов "лишь в нескольких имамы и некоторые верующие приветствуют атаки террористов в Европе".

*Террористическая организация, запрещенная в России