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В мире

Новое обострение. Глава Пентагона заявил о способности США уничтожить КНДР

Сюжет:
Испытание водородного боезаряда в КНДР (73)
00:5704.09.2017
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© AP Photo / Matt DunhamДжеймс Мэттис. Архивное фотоДжеймс Мэттис. Архивное фото
© AP Photo / Matt Dunham

МОСКВА, 4 сен — РИА Новости. Соединенные Штаты обладают возможностями для уничтожения Северной Кореи, заявил глава Пентагона Джеймс Мэттис. Он также добавил, что США, несмотря на свою способность, не хотят "полного уничтожения" КНДР.

Новые испытания в КНДР

Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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Путин призвал не поддаваться эмоциям после ядерных испытаний в КНДР
В воскресенье Северная Корея заявила о проведении успешного испытания водородного боезаряда, предназначенного для оснащения межконтинентальных баллистических ракет (МБР). Приказ об осуществлении тестов был отдан лидером КНДР Ким Чен Ыном. Как заявили в

Пхеньяне, испытания не оказало негативного влияния на окружающую среду, утечки радиации также не произошло. В Японии полагают, что мощность испытанного в Северной Корее заряда составила 70 килотонн. Американская разведка, в свою очередь, утверждает, что речь идет об "усовершенствованном ядерном устройстве".

США, Южная Корея, Франция, Великобритания и Япония потребовали созыва Совета безопасности ООН по вопросу очередного ядерного испытания в КНДР.

Первый заместитель председателя Комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич перед заседанием Совета Федерации РФ
© РИА Новости / Илья Питалев
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В Совфеде назвали провокацией испытания водородной бомбы в КНДР
Российский МИД уже выразил глубокую обеспокоенность, заявив, что подобные действия Северной Кореи являют собой "очередное демонстративное пренебрежение Пхеньяном требований соответствующих резолюций СБ ООН и норм международного права".

Вашингтон готов ответить

Глава Пентагона Джеймс Мэттис, комментируя ситуацию с ядерным испытанием, заявил, что США не стремятся к "полному уничтожению" Северной Кореи, но обладают такими возможностями.

"Мы не стремимся к полному уничтожению какой-либо страны, в частности Северной Кореи. Как я сказал, у нас есть много вариантов как это сделать", — заявил министр обороны США.
Однако он отметил, что в случае любой военной угрозы США и их союзникам Вашингтон готов ответить военными мерами.

"Любая угроза США и их территориям, включая Гуам или (территории. — Прим. ред.) наших союзников, встретит военный ответ — одновременно массивный и превосходящий", — сказал Мэттис.

Трансляция новостей о втором запуске баллистической ракеты КНДР. 29 июля 2017
© AFP 2017 / Jung Yeon Je
Предчувствие ядерной войны: почему США не могут договориться с КНДР
Кроме того, глава Пентагона заявил, что американского лидера Дональда Трампа ознакомили со всеми возможными военными вариантами ответа на угрозы со стороны КНДР.

"У нас много военных вариантов, и президент хотел, чтобы его ознакомили с каждым из них. Мы ясно заявили, что у нас есть возможность защитить себя и наших союзников — Южную Корею и Японию от любой атаки. И наши обязательства перед союзниками непоколебимы", — сообщил он.

Реакция Трампа

Американский лидер Дональд Трамп заявил, что США не исключают возможность удара по Северной Кореи после ядерного испытания.

"Посмотрим", — прокомментировал сложившуюся ситуацию Трамп.

Ранее президент США также высказался о северокорейском испытании в своем аккаунте в Twitter.

"КНДР провела крупное ядерное испытание. Их слова и действия остаются враждебными и опасными для США", — написал Трамп.

Мужчина с флагом КНДР в Пхеньяне. Архивное фото
© РИА Новости / Илья Питалев
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Игра мускулами: КНДР угрожает ударом по Гуаму, США обещают "огонь и ярость"
Кроме того, американский президент заявил, что КНДР является "неуправляемой страной, ставшей большой угрозой и обузой для Китая". Он также назвал безуспешными попытки Пекина урегулировать ситуацию с Пхеньяном. Помимо этого, Трамп считает, что мирные инициативы Южной Кореи не работают, и Сеул, как полагает президент США, начал это понимать.

Глава Белого дома также озвучил один из ероятных ответов на действия КНДР, заявив, что Вашингтон "рассматривает прекращение всей торговли с любой страной, которая ведет бизнес с Северной Кореей".

Подробнее о ядерной программе КНДР читайте в справке РИА Новости >>

Куда могут долететь ракеты КНДР
© РИА Новости, Инфографика
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Куда могут долететь ракеты КНДР

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