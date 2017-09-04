Новое обострение. Глава Пентагона заявил о способности США уничтожить КНДР

МОСКВА, 4 сен — РИА Новости. Соединенные Штаты обладают возможностями для уничтожения Северной Кореи, заявил глава Пентагона Джеймс Мэттис. Он также добавил, что США, несмотря на свою способность, не хотят "полного уничтожения" КНДР.
Новые испытания в КНДР
Пхеньяне, испытания не оказало негативного влияния на окружающую среду, утечки радиации также не произошло. В Японии полагают, что мощность испытанного в Северной Корее заряда составила 70 килотонн. Американская разведка, в свою очередь, утверждает, что речь идет об "усовершенствованном ядерном устройстве".
США, Южная Корея, Франция, Великобритания и Япония потребовали созыва Совета безопасности ООН по вопросу очередного ядерного испытания в КНДР.
Вашингтон готов ответить
Глава Пентагона Джеймс Мэттис, комментируя ситуацию с ядерным испытанием, заявил, что США не стремятся к "полному уничтожению" Северной Кореи, но обладают такими возможностями.
"Мы не стремимся к полному уничтожению какой-либо страны, в частности Северной Кореи. Как я сказал, у нас есть много вариантов как это сделать", — заявил министр обороны США.
Однако он отметил, что в случае любой военной угрозы США и их союзникам Вашингтон готов ответить военными мерами.
"Любая угроза США и их территориям, включая Гуам или (территории. — Прим. ред.) наших союзников, встретит военный ответ — одновременно массивный и превосходящий", — сказал Мэттис.
"У нас много военных вариантов, и президент хотел, чтобы его ознакомили с каждым из них. Мы ясно заявили, что у нас есть возможность защитить себя и наших союзников — Южную Корею и Японию от любой атаки. И наши обязательства перед союзниками непоколебимы", — сообщил он.
Реакция Трампа
Американский лидер Дональд Трамп заявил, что США не исключают возможность удара по Северной Кореи после ядерного испытания.
"Посмотрим", — прокомментировал сложившуюся ситуацию Трамп.
Ранее президент США также высказался о северокорейском испытании в своем аккаунте в Twitter.
"КНДР провела крупное ядерное испытание. Их слова и действия остаются враждебными и опасными для США", — написал Трамп.
North Korea has conducted a major Nuclear Test. Their words and actions continue to be very hostile and dangerous to the United States…..— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 3 сентября 2017 г.
Глава Белого дома также озвучил один из ероятных ответов на действия КНДР, заявив, что Вашингтон "рассматривает прекращение всей торговли с любой страной, которая ведет бизнес с Северной Кореей".
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