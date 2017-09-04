Южная Корея проводит учения с использованием баллистических ракет

МОСКВА, 4 сен — РИА Новости. Военные Южной Кореи провели учения с использованием баллистических ракет в ответ на ядерное испытание КНДР, сообщило агентство Ренхап.

По данным агентства, во время учений южнокорейские военные задействовали баллистическую ракету Hyunmoo, которая поразила условные цели в Японском море. В маневрах также участвовали истребители F-15, с которых также был нанесен удар по условным целям в море.

Военные Южной Кореи отметили, что выбрали расстояние до целей, приняв во внимание расположение северокорейского ядерного полигона Пхунгери в северной части КНДР, отмечает агентство.

Ранее в воскресенье КНДР заявила об успешном испытании водородного боезаряда, который предназначен для оснащения межконтинентальных баллистических ракет. Приказ о проведении испытания был отдан северокорейским лидером Ким Чен Ыном. КНДР утверждает, что испытание водородного боезаряда не привело к утечке радиации или другим негативным воздействиям на окружающую среду.