В США мужчина скончался после того, как вбежал в горящую статую

МОСКВА, 4 сен — РИА Новости. Посетитель фестиваля Burning Man ("Горящий человек") в американском штате Невада скончался после того, как вбежал в костер во время мероприятия по сожжению статуи, передает агентство Ассошиэйтед Пресс со ссылкой на местную полицию.

Ранее организаторы фестиваля сообщили о том, что в субботу вечером по местному времени мужчина миновал зону безопасности, направившись прямо в огонь. Пожарным, работавшим на фестивале, удалось вытащить его из огня. Мужчине на месте была оказана помощь, после чего его госпитализировали.

Шериф округа Першинг (штат Невада) Джерри Аллен заявил, что пострадавший скончался в ожоговом центре в соседней Калифорнии, сообщает Ассошиэйтед Пресс. Он также сообщил, что мужчина не был под воздействием алкоголя.

Агентство также отмечает, что на мероприятии присутствуют порядка 70 тысяч человек, а некоторые из посетителей фестиваля пытались пробежать через пламя, ассоциируя это с перерождением.

Фестиваль музыки и искусства Burning Man проходит каждый год в пустыне Блэк-Рок, начинается в последний понедельник августа и заканчивается в первый понедельник сентября. Завершается мероприятие сожжением огромной статуи человека.