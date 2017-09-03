В Турции бык сбил с ног женщину, которая шла по городской улице

МОСКВА, 3 сен — РИА Новости. В сети опубликовано видео, на котором разъяренный бык сбивает с ног женщину, идущую по городской улице.

На кадрах видно, как животное преследует неизвестную в традиционном арабском одеянии. Когда та переходит на противоположную сторону дороги, бык врезается ей в спину и роняет женщину на землю.

По данным портала Yahoo News, ролик появился на сайте Live Leak в пятницу. Судя по надписям на витринах магазинов, инцидент произошел в Турции. О состоянии здоровья пострадавшей ничего не известно.