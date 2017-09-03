Меркель назвала выдвижение Шредера в совет директоров "Роснефти" печальным

БЕРЛИН, 3 сен — РИА Новости, Ангелина Тимофеева. Выдвижение экс-канцлера ФРГ Герхарда Шредера в совет директоров "Роснефти" — это очень печальная ситуация, заявила канцлер ФРГ Ангела Меркель, выступая на предвыборных дебатах, трансляцию которых в прямом эфире ведет в воскресенье немецкий телеканал ARD.

Глава Минэнерго РФ Александр Новак и председатель комитета акционеров компании Nord Stream AG, экс-канцлер ФРГ Герхард Шредер утверждены кандидатами в совет директоров "Роснефти" для избрания на внеочередном собрании акционеров 29 сентября, сообщила компания в конце августа. Всего в списке кандидатов 11 человек. Остальные девять человек входят в действующий состав совета.

"Он подрывает санкции, введенные Евросоюзом. Это очень печальная ситуация", — заявила Меркель. На вопрос ведущего о том, поддерживает ли она данный вариант трудоустройства Шредера, она ответила: "Нет".

Выборы в бундестаг пройдут в Германии 24 сентября.