САН-ФРАНЦИСКО, 3 сен — РИА Новости, Дмитрий Злодорев. Власти США взяли под свой контроль служебную часть генерального консульства России в Сан-Франциско, территория дипмиссии оцеплена полицией, сообщил РИА Новости генеральный консул Сергей Петров.

Ранее корреспондент РИА Новости сообщил, что к зданию генконсульства в Сан-Франциско подъехали автомобили с американскими правительственными номерами.

"Сейчас служебная часть консульства контролируется американскими властями, она оцеплена полицией", — сказал Петров.

По словам генконсула, "в жилой части продолжают жить сотрудники, которые могут там оставаться до своего отъезда, но не позднее первого октября" — в срок, установленный властями США.

Как отметил Петров, "происходящее выходит за рамки международно-правовых и просто правовых норм". "Фактически мы были выселены из своей квартиры, и американская сторона это признает", — сказал он.

Теперь дипломаты будут "закрывать все текущие административно-хозяйственные дела", включая отказ от аренды квартир, закрытия счетов и продажи машин. "Приоритет заключается в том, чтобы люди могли собраться и переехать на новое место работы в США или вернуться в Россию", — добавил он.

В субботу днем и вечером в зданиях генконсульства России в Сан-Франциско и торгового представительства в Вашингтоне прошли обыски. Официальный представитель МИД Мария Захарова, комментируя обыски, назвала 2 сентября "черным днем в истории американской дипломатии". Она выразила уверенность, что действия Вашингтона вызваны политическим заказом, а также сообщила, что власти США хотят выкупить у Москвы дипсобственность.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что обыски являются "актом попрания международного права" и приведут к ухудшению отношений между Вашингтоном и Москвой.