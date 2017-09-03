САН-ФРАНЦИСКО, 3 сен — РИА Новости, Дмитрий Злодорев. Власти США взяли под свой контроль служебную часть генерального консульства России в Сан-Франциско, территория дипмиссии оцеплена полицией, сообщил РИА Новости генеральный консул Сергей Петров.
Ранее корреспондент РИА Новости сообщил, что к зданию генконсульства в Сан-Франциско подъехали автомобили с американскими правительственными номерами.
"Сейчас служебная часть консульства контролируется американскими властями, она оцеплена полицией", — сказал Петров.
Как отметил Петров, "происходящее выходит за рамки международно-правовых и просто правовых норм". "Фактически мы были выселены из своей квартиры, и американская сторона это признает", — сказал он.
Теперь дипломаты будут "закрывать все текущие административно-хозяйственные дела", включая отказ от аренды квартир, закрытия счетов и продажи машин. "Приоритет заключается в том, чтобы люди могли собраться и переехать на новое место работы в США или вернуться в Россию", — добавил он.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что обыски являются "актом попрания международного права" и приведут к ухудшению отношений между Вашингтоном и Москвой.