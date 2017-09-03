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В мире

Власти США взяли под свой контроль часть генконсульства РФ в Сан-Франциско

Сюжет:
Закрытие российского генконсульства в Сан-Франциско (77)
23:2803.09.2017
(обновлено: 23:47 03.09.2017)
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© AFP 2017 / Josh EdelsonГенконсульство России в США. Сан-Франциско. Архивное фотоГенконсульство России в США. Сан-Франциско. Архивное фото
© AFP 2017 / Josh Edelson

САН-ФРАНЦИСКО, 3 сен — РИА Новости, Дмитрий Злодорев. Власти США взяли под свой контроль служебную часть генерального консульства России в Сан-Франциско, территория дипмиссии оцеплена полицией, сообщил РИА Новости генеральный консул Сергей Петров.

Ранее корреспондент РИА Новости сообщил, что к зданию генконсульства в Сан-Франциско подъехали автомобили с американскими правительственными номерами.

"Сейчас служебная часть консульства контролируется американскими властями, она оцеплена полицией", — сказал Петров.

Машина, осуществляющая дежурство у Генконсульства в Сан-Франциско. Архивное фото
© РИА Новости
Машины правительства США подъехали к генконсульству России в Сан-Франциско
По словам генконсула, "в жилой части продолжают жить сотрудники, которые могут там оставаться до своего отъезда, но не позднее первого октября" — в срок, установленный властями США.

Как отметил Петров, "происходящее выходит за рамки международно-правовых и просто правовых норм". "Фактически мы были выселены из своей квартиры, и американская сторона это признает", — сказал он.

Теперь дипломаты будут "закрывать все текущие административно-хозяйственные дела", включая отказ от аренды квартир, закрытия счетов и продажи машин. "Приоритет заключается в том, чтобы люди могли собраться и переехать на новое место работы в США или вернуться в Россию", — добавил он.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Архивное фото
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Кремль: США нарушили международное право, обыскав российские дипобъекты
В субботу днем и вечером в зданиях генконсульства России в Сан-Франциско и торгового представительства в Вашингтоне прошли обыски. Официальный представитель МИД Мария Захарова, комментируя обыски, назвала 2 сентября "черным днем в истории американской дипломатии". Она выразила уверенность, что действия Вашингтона вызваны политическим заказом, а также сообщила, что власти США хотят выкупить у Москвы дипсобственность.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что обыски являются "актом попрания международного права" и приведут к ухудшению отношений между Вашингтоном и Москвой.

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В мире
Комментарии
2 пользователя оставили 2 комментария
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conaru
Выдворяем всех американцев конечно мы их права на консульства защитим, но только возвращения нашей собственности.
23:57
03.09.2017
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В.И. Чапаев
Пора готовить иски в международные суды с признанием США страной-агрессором.
23:55
03.09.2017
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