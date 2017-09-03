Машины правительства США подъехали к генконсульству России в Сан-Франциско

САН-ФРАНЦИСКО, 3 сен — РИА Новости, Дмитрий Злодорев. Автомобили с номерами правительства США снова подъехали в воскресенье к генеральному консульству РФ в Сан-Франциско, передает корреспондент РИА Новости с места событий.

Обстановка спокойная



Обстановка около консульства, как и днем ранее, остается спокойной. Вокруг дипломатического представительства, закрытого по решению американских властей, ни души. Вероятно, это объясняется выходным днем и достаточно жаркой погодой, вследствие чего жители окрестных домов предпочитают не выходить на улицу.

Два черных лимузина с номерами правительства США на сей раз припаркованы на улице прямо перед главным входом в консульство. Днем ранее такие же автомобили останавливались на соседней улице у гаража российского диппредставительства.

В районе полудня по местному времени (22.00 мск) в этих машинах или рядом с ними не было никого. На тротуаре перед забором консульства одиноко лежала газета, которую оставил почтальон.

Кроме того, неподалеку припаркована машина с номерами российского консульства. В субботу таких автомобилей было три или четыре.

Окна здания в основном закрыты. А на его крыше по-прежнему развевается российский флаг, который виден издалека.

Мнение народа



Таксист, подвозивший корреспондента РИА Новости к консульству, а потом в аэропорт, был крайне удивлен, узнав, что власти США закрыли генеральное консульство РФ.

"Трамп — сумасшедший! Мне он не нравится", — коротко отрезал он. Затем водитель — азиат по происхождению — сказал, что ничего не слышал об этой ситуации. "Хорошо, что никого не арестовали", — добавил он.

Власти США ранее потребовали закрыть консульство России в Сан-Франциско и два здания торговых представительств в Вашингтоне и Нью-Йорке до 2 сентября, мотивируя это ответом на российское предложение сократить численность работников дипмиссии США в РФ. Россия назвала эти действия недружественным шагом.