Заседание Совбеза ООН по ядерному испытанию КНДР будет открытым

МОСКВА, 3 сен — РИА Новости. Заседание Совета Безопасности ООН в связи с ядерным испытанием КНДР будет открытым, сообщили в постпредстве Эфиопии при ООН.

С 1 сентября Эфиопия является председателем СБ ООН.

Ранее проведение экстренной встречи запросили делегации США, Великобритании, Франции, Японии и Южной Кореи. Понедельник, 4 сентября, является нерабочим днем в ООН в связи с Днем труда — федеральным выходным США. Несмотря на это встреча по КНДР пройдет в 10.00 по местному времени (17.00 мск).

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш в воскресенье осудил проведенное КНДР ядерное испытание и призвал власти страны остановить подобные действия.

Ранее в воскресенье КНДР заявила об успешном испытании водородного боезаряда, который предназначен для оснащения межконтинентальных баллистических ракет. Приказ о проведении испытания был отдан северокорейским лидером Ким Чен Ыном. КНДР утверждает, что испытание водородного боезаряда не привело к утечке радиации или другим негативным воздействиям на окружающую среду.