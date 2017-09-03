Трамп ознакомился с военными вариантами решения проблемы КНДР

ВАШИНГТОН, 3 сен – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп в воскресенье на совещании с членами своей администрации ознакомился с военными вариантами ответа на действия КНДР, сообщил глава Пентагона Джеймс Мэттис.

"У нас много военных вариантов и президент хотел, чтобы его ознакомили с каждым из них. Мы ясно заявили, что у нас есть возможность защитить себя и наших союзников – Южную Корею и Японию от любой атаки. И наши обязательства перед союзниками непоколебимы", — заявил Мэттис по окончании совещания.

"Любая угроза США и их территориям, включая Гуам или (территории) наших союзников встретит военный ответ – одновременно массивный и превосходящий", — добавил министр.

Выступление Мэттиса транслировали американские телеканалы.