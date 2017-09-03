Соглашение с Турцией по миграции было правильным, заявила Меркель

БЕРЛИН, 3 сен – РИА Новости, Ангелина Тимофеева. Соглашение ЕС с Турцией о сотрудничестве в решении миграционного кризиса было и остается абсолютно правильным, заявила канцлер ФРГ Ангела Меркель, выступая на предвыборных дебатах, трансляцию которых в прямом эфире ведет в воскресенье немецкий телеканал ARD.

"Я считаю, как и прежде, его (соглашение ЕС с Турцией по мигрантам — ред) абсолютно правильным", — заявила Меркель, добавив, что участие Берлина в подготовке этого соглашения вызвало в прошлом критику.

Выборы в бундестаг пройдут в Германии 24 сентября.

Соглашение между Анкарой и Брюсселем было заключено в марте 2016 года и было направлено на борьбу с неконтролируемым перемещением в Европу растущего числа беженцев, которое заметно увеличилось после разрастания гражданской войны в Сирии. В соответствии с договоренностью, все нелегальные мигранты, оказавшиеся в Греции, должны отправляться обратно в Турцию, а Евросоюз, в свою очередь, обязался за каждого высланного нелегального мигранта принимать у Турции одного легального. Размещение нелегальных мигрантов в Турции Евросоюз обязался обеспечивать за свой счет.