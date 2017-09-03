Прихожане русского собора в Сан-Франциско удивлены закрытием генконульства

САН-ФРАНЦИСКО, 3 сен — РИА Новости, Дмитрий Злодорев. Прихожане русского православного собора Пресвятой Богородицы Всех скорбящих Радости в Сан-Франциско удивлены решением властей США закрыть генеральное консульство РФ в их городе, передает корреспондент РИА Новости с места событий.

Госдеп ранее потребовал до 2 сентября закрыть консульство России в Сан-Франциско и два здания торгпредства в Вашингтоне и Нью-Йорке, заявляя, что это ответ на российское предложение сократить численность работников дипмиссии США в РФ. Россия назвала эти действия недружественным шагом.

Дипломаты помогали приходу



В воскресенье в одном из главных соборов Русской Америки прошло две литургии. Между ними корреспондент РИА Новости побеседовал с хранительницей церковной книжной лавки по имени Надежда. Она выразила недоумение решением властей США.

"Это просто ужас какой-то", — высказала свою позицию женщина, уже много лет живущая в США. Она отметила, что не понимает, почему так произошло.

По ее словам, принятое решение очень осложнит жизнь русской диаспоры не только в Сан-Франциско, но и во всем штате Калифорния. "Теперь нашим прихожанам будет очень трудно оформлять российские документы. Придется для этого летать в Вашингтон или в Хьюстон, а это очень далеко", — говорит она.

Как рассказала Надежда, дипломаты из консульства "принимали участие в жизни прихода, они приходили на богослужения и жертвовали на храм". По ее словам, "супруга одного из прежних консулов активно участвовала в жизни сестричества и пекла просфоры".

Литургия у мощей святого Иоанна



Величественный собор Всех скорбящих Радости по праву считается одной из жемчужин Сан-Франциско, хотя расположен не в самом респектабельном районе города. Его красивые купола видны издалека, так что проехать храм почти невозможно.

"Вы можете зайти внутрь", — сказал пожилой монах на перекрестке, заметив, что корреспондент РИА Новости фотографирует собор.

Внутри к этому времени уже началась литургия. К ее началу пришло несколько десятков человек, но и затем храм постепенно наполнялся богомольцами. В основном это были люди преклонного возраста — как видно, из старой эмиграции, а также представители среднего поколения. Многие пришли с детьми, которые по традиции причащались первыми.

Служба велась сразу на двух языках — церковно-славянском и английском. Таковы реалии русского православия в США, ведь на богослужения здесь приходят многие американцы, да и некоторым русским, особенно детям, подчас удобнее говорить и слушать по-английски.

Почти все прихожане подходили для того, чтобы приложиться к одной из главных святынь храма — к мощам святого Иоанна Шанхайского и Сан-Францисского — пожалуй, самого почитаемого святого в Русском Зарубежье.

В свое время святитель Иоанн, служивший сначала в Шанхае, очень многое сделал для укрепления православной диаспоры в Китае, а затем и на Филиппинах. После окончания Второй мировой войны во многом благодаря его усилиям большой группе русских эмигрантов удалось получить убежище в США.

Рака с мощами святого установлена на небольшом постаменте у одной из стен храма. Верующие в течение всей литургии подходили ней и подолгу молились, многие — коленопреклоненно.

"Святой Иоанн всех нас зовет сюда", — сказала РИА Новости одна из прихожанок.