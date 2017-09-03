Иранский суд отклонил апелляцию троих осужденных за шпионаж в пользу США

МОСКВА, 3 сен — РИА Новости. Иранский суд отклонил апелляцию одного американца и двух обладателей американо-иранского гражданства, приговоренных ранее за сбор секретной информации для передачи Вашингтону, передает агентство Франс Пресс со ссылкой на судебные власти.

В середине июля иранский суд приговорил гражданина США Вана Сиюэ, задержанного спецслужбами при попытке покинуть Иран, к десяти годам тюремного заключения за попытку "внедриться" в иранские органы власти. По данным властей, в Иране осужденный "собирал информацию" и "действовал по прямому указанию Америки". Американец подавал апелляцию на решение суда.

Аналогичное решение было вынесено по апелляции ливанского гражданина, также приговоренного за деятельность в пользу США.