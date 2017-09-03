"Посмотрим". Трамп не исключил применение силы против КНДР

МОСКВА, 3 сен — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп не исключил возможность нанесения удара по КНДР после очередного ядерного испытания Пхеньяна.

"Посмотрим", — ответил Трамп на вопрос журналиста, могут ли США отреагировать военной акцией на действия Северной Кореи. Его высказывание опубликовала пресс-служба Белого дома.

Враждебные действия

Ранее президент США прокомментировал испытание, проведенное КНДР, в своем Twitter. "Северная Корея провела крупное ядерное испытание. Их слова и действия остаются враждебными и опасными для США", — написал он.

Глава Белого дома также назвал Северную Корею "неуправляемой страной, ставшей большой угрозой и обузой для Китая". При этом он отметил, что попытки КНР спасти положение соседа безуспешны. Президент США обратил внимание и на то, что мирные инициативы Южной Кореи не работают и Сеул, по его мнению, начал это понимать.

Трамп также анонсировал один из возможных ответов на действия Пхеньяна. "В дополнение к другим вариантам США рассматривают прекращение всей торговли с любой страной, которая ведет бизнес с Северной Кореей", — написал он.

Водородная бомба

В воскресенье Пхеньян заявил об успешном испытании водородного боезаряда, предназначенного для установки на межконтинентальные баллистические ракеты.

По данным Центрального телеграфного агентства КНДР, лидер страны Ким Чен Ын лично осмотрел термоядерную бомбу и заявил, что ее изготовление стало возможным благодаря усилиям корейских инженеров и рабочих.

В Пхеньяне также отметили, что утечки радиации и других негативных воздействий на окружающую среду после испытаний не выявлено.

Соответствующее заявление было сделано по центральному телевидению КНДР. Кроме того, его трансляцию смогли посмотреть зрители южнокорейского канала YTN и японского канала NHK.

Реакция Сеула и Токио

Власти Южной Кореи назвали сегодняшнее испытание неприемлемым и подчеркнули, что действия Пхеньяна угрожают миру и безопасности на Корейском полуострове.

"Неприемлемо, что, несмотря на неоднократные предупреждения со стороны правительства Южной Кореи и международного сообщества, КНДР безрассудно осуществила ядерное испытание… Север должен иметь в виду, что последствиями продолжающихся провокаций станут дальнейшая изоляция и экономическое давление. КНДР должна осознать, что обеспечить безопасность и экономическое процветание можно только путем денуклеаризации и ответив на предложение южнокорейского правительства и международного сообщества по диалогу", — сказано в официальном заявлении на сайте МИД Южной Кореи.

Власти Японии направили Пхеньяну решительный протест и объявили, что намерены срочно созвать Совбез ООН. Позднее премьер Синдзо Абэ поручил правительству проанализировать последствия термоядерного взрыва. Он также заявил, что надеется на сотрудничество с Китаем и Россией по северокорейской проблематике.

Нарушение международных обязательств

Генсек ООН Антониу Гутерреш осудил ядерное испытание и назвал его "очередным серьезным нарушением международных обязательств, подрывающим международные усилия по нераспространению и разоружению".

"Генеральный секретарь вновь повторил призыв к руководству КНДР остановить подобные действия и полностью выполнять международные обязательства в соответствии с резолюциями Совета Безопасности ООН", — говорится в заявлении официального представителя генсека Стефана Дюжаррика.

Угрозы для России нет

По словам первого зампреда комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франца Клинцевича, угрозы для России сегодняшнее испытание не представляет. Вместе с тем он отметил, что действия Пхеньяна похожи на провокацию и вызывают очень серьезную озабоченность.

"Сегодня надо садиться за стол переговоров и решать эту проблему, потому что отстаивание своего собственного суверенитета подобным образом Северной Кореей может привести к возникновению очень серьёзного конфликта", — сказал он.