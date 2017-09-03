В Риме прошла акция памяти жертв теракта в Беслане

РИМ, 3 сен — РИА Новости, Александр Логунов. Соотечественники и российские активисты провели в воскресенье в Риме акцию памяти жертв теракта в Беслане. Мероприятие состоялось у стен одной из главных достопримечательностей итальянской столицы — древнего Колизея, передаёт корреспондент РИА Новости.
Кроме фотографий бесланской трагедии организаторы акции памяти принесли к Колизею рисунки, сделанными участниками международной инициативы "Дети рисуют мир", посвящённой Дню солидарности в борьбе с терроризмом.
"Мы не имеем права забывать о трагедии Беслана, потому что если мы не будем объединяться против терроризма, завтра это может коснуться и нас", — заявила один из организаторов акции, президент Центра российской культуры в Риме Ванда Гасперович.
Жертвами теракта стали 334 человека, в том числе 318 заложников, из которых 186 — дети.