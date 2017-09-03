В Риме прошла акция памяти жертв теракта в Беслане

Акция памяти жертв теракта в Беслане в Риме. 3 сентября 2017 года

Акция памяти жертв теракта в Беслане в Риме. 3 сентября 2017 года

РИМ, 3 сен — РИА Новости, Александр Логунов. Соотечественники и российские активисты провели в воскресенье в Риме акцию памяти жертв теракта в Беслане. Мероприятие состоялось у стен одной из главных достопримечательностей итальянской столицы — древнего Колизея, передаёт корреспондент РИА Новости.

Участники акции выложили из свечей название северокавказского города и разместили на заполненном туристами тротуаре фотографии с места трагедии. На них запечатлены самые трогательные и суровые моменты 13-летней давности: бойцы спецназа, вынесенные на руках из школы малыши и родители с портретами своих погибших детей.

Кроме фотографий бесланской трагедии организаторы акции памяти принесли к Колизею рисунки, сделанными участниками международной инициативы "Дети рисуют мир", посвящённой Дню солидарности в борьбе с терроризмом.

"Мы не имеем права забывать о трагедии Беслана, потому что если мы не будем объединяться против терроризма, завтра это может коснуться и нас", — заявила один из организаторов акции, президент Центра российской культуры в Риме Ванда Гасперович.

Теракт в бесланской школе произошел утром 1 сентября 2004 года. Отряд террористов численностью более 30 человек захватил школу № 1 во время праздничной линейки. Террористы загнали в спортзал школы более тысячи заложников, в том числе малолетних детей. Людей насильно удерживали в школе три дня, не давая им воду и еду.

Жертвами теракта стали 334 человека, в том числе 318 заложников, из которых 186 — дети.