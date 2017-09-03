Во Франкфурте обезвредили мощную бомбу Второй мировой войны

МОСКВА, 3 сен — РИА Новости. Саперы успешно обезвредили авиабомбу времен Второй мировой войны в немецком Франкфурте-на-Майне из-за которой ранее проводилась крупнейшая в истории Германии эвакуация, сообщила полиция города.

Ранее сообщалось, что почти 70 тысяч жителей города вынуждены покинуть свои дома. Авиабомба, вес заряда которой составлял примерно 1,4 тонны, была обнаружена во вторник в ходе строительных работ.

"Готово! Бомба Второй мировой войны успешно обезврежена", — говорится в сообщении полиции Франкфурта в Twitter.

В конце декабря 2016 около 54 тысяч жителей Аугсбурга были вынуждены покинуть свои дома утром рождественского воскресенья из-за проведения подрыва бомбы Второй мировой войны.